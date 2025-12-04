8.5 C
Lajme

Driton Selmanaj tërhiqet nga posti i asamblistit në Prizren

By admin

Komisioni Qendror Zgjedhor ka miratuar sot zëvendësimin e tre asamblistëve në komunat Prizren, Ranillug dhe Partesh.

Ndër ta është edhe ish-kandidati i LDK-së për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, i cili ka hequr dorë nga ulësja e tij në Kuvendin Komunal. Atë do ta zëvendësojë Astrit Temaj, po ashtu nga radhët e LDK-së.

Krahas këtij vendimi, KQZ ka aprovuar edhe zëvendësimin e dy anëtarëve nga komuniteti serb në Ranillug dhe Partesh, vendime për të cilat përfaqësuesit e LVV-së votuan kundër.

“Kemi pranuar kërkesat për zëvendësim në tri komuna dhe pas shqyrtimit të materialeve, është konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore,” tha Sami Hamiti, kryesues i Këshillit të KQZ-së për çështje ligjore. Ai njoftoi se në Ranillug, Millosh Padiq zëvendëson Danja Antiqin, ndërsa në Partesh, Daniel Zhivkoviq merr vendin e Dragan Petkoviqit.

