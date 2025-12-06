8.9 C
Prizren
E shtunë, 6 Dhjetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

E mitura nga Malisheva raporton për dhunim, prokuroria nis hetimet

By admin

Një vajzë e mitur nga Malisheva ka raportuar në polici se disa muaj më parë ka pasur marrëdhënie seksuale me një person. Raportimi u bë në prezencë të një punëtori të qendrës për punë sociale.

Sipas Policisë së Kosovës, rasti është njoftuar prokurorisë dhe ndodhet nën hetime.

“DHUNIM – Malishevë 05.12.2025 – NN. Viktima femër kosovare – e mitur, në prezencë të punëtorit për punë sociale, ka raportuar se para disa muajsh ka qenë në lidhje me një person dhe kanë pasur marrëdhënie seksuale. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Rasti nën hetime”, thuhet në njoftimin e policisë.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Nait Hasani thirrje Bedri Hamzës dhe kryesisë së PDK-së: Pranojeni shkrirjen e Fatmir Limajt si pjesë të saj

Më Shumë

Sport

Ndërroi jetë ish-futbollisti i Lirisë, Refki Neziri

Ka ndërruar jetë në moshën 66-vjeçare ish-futbollisti i KF Liria, Refki Neziri, nga Lubizhda e Prizrenit. Neziri ishte pjesë e gjeneratave të viteve ’80 të...
Lajme

Policia në Prizren nis hetimet për parat false që u pranuan nga 1 qershori deri në nëntor

Policia në Prizren  ka iniciuar rast për falsifikim të parasë. Sipas raportit 24 orësh të policisë thuhet se nga 1 qershori deri më 27 nëntor...

PDK-ja në Prizren garon me tetë kandidatë për deputetë në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Nait Hasani thirrje Bedri Hamzës dhe kryesisë së PDK-së: Pranojeni shkrirjen e Fatmir Limajt si pjesë të saj

Prokuroria e Prizrenit mban ligjërata në shkolla kundër dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore

Vranët e shi, ky është moti për sot

Bashkimi kërkon finalen e Kupës

Thirrja e publicistit Fahri Musliu për kryetarët e komunave: Në përzgjedhjen e ekzekutivit, hiqni dorë nga direktivat partiake

Finale historike për Kosovën: Islam Selmani synon titullin botëror në Kajro

Sekuestrohen katër armë në rajonin e Prizrenit, dy të ndaluar – një në kërkim

Ekstradohet nga Hungaria në Kosovë, 49-vjeçari nga Gjonaj i Prizrenit i dënuar për kultivim e shitje të drogës

Letërnjoftim i falsifikuar i Serbisë përdoret për tjetërsimin e pronës në Prizren, arrestohet një person

Nis transformimi i ndriçimit të jashtëm në Spitalin e Prizrenit

Abdixhiku në Prizren: E pashë gatishmërinë e njerëzve tanë për t’u ngritur

Ftohtë edhe sot, temperaturat në minus

“Dita e 8-të pa asnjë minutë rrymë”, protestojnë banorët e Malishevës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne