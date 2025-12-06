8.9 C
Prizren
E shtunë, 6 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Nait Hasani thirrje Bedri Hamzës dhe kryesisë së PDK-së: Pranojeni shkrirjen e Fatmir Limajt si pjesë të saj

By admin

Ish-themeluesi i UÇK-së, ish-i burgosuri politik, ambasadori dhe ish-deputeti i PDK-së, Nait Hasani, i ka bërë thirrje kryetarit të PDK-së, Bedri Hamzës, që ta përdorë autoritetin dhe përgjegjësitë politike të tij si kryetar, dhe që kryesia e PDK-së të miratojë pranimin e shkrirjes së Fatmir Limajt si pjesë të saj.

Kjo është thirrja e plotë e Nait Hasanit:

Le të na bashkojë ky 28 dhjetor për fitore. Me PDK-në e bashkuar Kosova mundet më mirë. Në dorën tënde është bashkimi dhe fitorja më 28 dhjetor, Bedri Hamza. Në frymën e unitetit dhe të bashkimit të forcave për fitore në zgjedhjet e 28 dhjetorit, kërkoj nga kryetari i PDK-së, zoti Bedri Hamza, të përdorë autoritetin dhe përgjegjësitë politike të tij si kryetar, dhe që kryesia e PDK-së të miratojë pranimin e shkrirjes së Fatmir Limajt në kuadër të saj.

Bashkimi dhe shkrirja i kërkon koha dhe rrethanat politike nëpër të cilat po kalon Kosova.

Bashkimin dhe unitetin e forcave të copëzuara të PDK-së sot po i kërkojnë ushtarët, qytetarët, simpatizantët dhe elektorati politik i PDK-së.

Bashkimi bën fuqi. Hajde kryetar, bëje hapin me frymën e unitetit, bëje bashkimin.

Unë jam për bashkim, sepse mendoj se të bashkuar sot jemi më të fortë para çdo sfide për të ardhmen e vendit.

Kjo është një fotografi e shkrepur në Kleçkën heroike, ku na bashkoi lufta për liri dhe ku janë arritur fitore të mëdha për Kosovën.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zhduket i mituri në Prizren, nëna e raporton rastin në polici
Next article
E mitura nga Malisheva raporton për dhunim, prokuroria nis hetimet

Më Shumë

Fokus

Ish-pjesëtarit të UÇK-së Avni Qenajt i caktohen 30 ditë paraburgim në Beograd

Avokati i Avni Qenajt, Xhevdet Smakiqi, ka njoftuar se këtij të fundit i janë caktuar 30 ditë paraburgim nga Gjykata në Beograd. Ai pati kritika për Qeverinë...
Lajme

Arrestohet i dyshuari për dhunim në Malishevë

Në Malishevë është arrestuar një person i dyshuari për dhunim. Ai siç ka njoftuar Policia e Kosovës është dërguar në mbajtje. “Më 02.12.2025 është arrestuar i...

Vranët e shi, ky është moti për sot

Guxo në Prizren prezanton dy kandidatët për listën e përbashkët me LVV-në

Kjo është gjendja e 19-vjeçarit që u ther me thikë nga një 13-vjeçar në Prizren

Prizreni ndezë dritat festive të fundvitit më 10 dhjetor

Për rrugën Tetovë – Prizren janë ndarë dy milionë euro

Bashkimi synon rikthimin pas humbjes, përballet me Rahovecin 029

Latifi: I përkushtuar për kushte më të mira për persona me nevoja të veçanta

Nis transformimi i ndriçimit të jashtëm në Spitalin e Prizrenit

Drini i Bardhë humb ndaj Top Football

Bashkimi në finale të Superkupës, përballet me Peja 03 të shtunën

46 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia shqiptoi 1716 gjoba trafiku për 24 orë

Kurti: 12 milionë euro për transformimin e Stadiumit të Prizrenit

Malishevë, të maskuar e me armë i grabisin një qytetari 800 euro

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne