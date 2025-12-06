Ballkani spektakolar, shënon 6 gola ndaj Prishtinës së Re

Ballkani ka regjistruar një triumf të jashtëzakonshëm në Suharekë, duke mposhtur Prishtinën e Re me rezultatin 6–1 në javën e 16-të të Albi Mall Superligës dhe duke forcuar kreun me 29 pikë, raporton PrizrenPress.
Kryeziu zhbllokoi ndeshjen me një supergol nga goditja e lirë, ndërsa Hamidi realizoi dy gola brenda një minute për 3–0 në pjesën e parë. Në vazhdim, Kryeziu shtoi edhe një gol tjetër, ndërsa Serebe shënoi dopietë në minutat 72′ dhe 82′.
Golin e vetëm për mysafirët e shënoi Berisha.
Ballkani kthehet në fushë javën e ardhshme, sërish në shtëpi, ndaj Prishtinës./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/