Ballkani spektakolar, shënon 6 gola ndaj Prishtinës së Re

Ballkani ka regjistruar një triumf të jashtëzakonshëm në Suharekë, duke mposhtur Prishtinën e Re me rezultatin 6–1 në javën e 16-të të Albi Mall Superligës dhe duke forcuar kreun me 29 pikë, raporton PrizrenPress.

Kryeziu zhbllokoi ndeshjen me një supergol nga goditja e lirë, ndërsa Hamidi realizoi dy gola brenda një minute për 3–0 në pjesën e parë. Në vazhdim, Kryeziu shtoi edhe një gol tjetër, ndërsa Serebe shënoi dopietë në minutat 72′ dhe 82′.

Golin e vetëm për mysafirët e shënoi Berisha.

Ballkani kthehet në fushë javën e ardhshme, sërish në shtëpi, ndaj Prishtinës./PrizrenPress.com/

