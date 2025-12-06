Malisheva me fitore të tretë rresht, mposht Drenicën

Malisheva ka vazhduar formën e shkëlqyer në Albi Mall Superligë, duke e regjistruar fitoren e tretë radhazi pas triumfit 2–0 ndaj Drenicës në shtëpi, raporton PrizrenPress.
Hero i ndeshjes ishte Arlind Veliu, i cili shënoi dy gola të shpejtë në minutat 2 dhe 11, duke i dhënë epilogun e hershëm takimit dhe duke e vulosur një fitore të merituar për skuadrën vendase.
Me këtë sukses, Malisheva jo vetëm që kthehet te fitoret në shtëpi, por edhe e vazhdon ecurinë pozitive në kampionat./PrizrenPress.com/
