“Disa plagë nuk shërohen kurrë”, Unikkatili emocionon me postimin

Reperi i njohur shqiptar Unikkatil ka kujtuar sot vëllain e tij të ndjerë, Mentor Palokaj, i cili u gjet i vdekur në Prishtinë në mars të këtij viti.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Viktori ndau një fotografi me të vëllanë, duke e shoqëruar me një mbishkrim emocional.

“Disa plagë nuk shërohen kurrë”, shkroi Palokaj.

 

Çelë Lamaj jep dorëheqje nga të gjitha pozitat publike dhe partiake në PDK-në e Prizrenit
Historike: Peja 03 mposht Bashkimin dhe fiton Superkupën e Kosovës, trofeu i parë i klubit

Sport

Bashkimi në finale të Superkupës

KBF Bashkimi ka siguruar kualifikimin në finalen e Superkupës Femrat 2025 pas një fitoreje të thellë në gjysmëfinale ndaj KBF Penza, raporton PrizrenPress. Ndeshja e...
Lajme

Malishevë, të maskuar e me armë i grabisin një qytetari 800 euro

Policia ka bërë të ditur se të mërkurën në Malishevë është raportuar se dy persona të maskuar nën kërcënimin e armëve i kanë grabitur...

Çelë Lamaj jep dorëheqje nga të gjitha pozitat publike dhe partiake në PDK-në e Prizrenit

Arrestohet i dyshuari për dhunim në Malishevë

PDK-ja në Rahovec arrin marrëveshje me AAK-në, Cana jep detaje: Tri drejtori…

Betohet Ekrem Kastrati dhe 27 anëtarët e rinj të Kuvendit Komunal të Malishevës

Kryeprokurorët e Prizrenit dhe Gjakovës zhvillojnë takim të përbashkët me ekspertët e Britanisë së Madhe

Kryetari Totaj priti delegacionin e KfW-së, diskutohet për projekte të ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbeturinave

Historike: Peja 03 mposht Bashkimin dhe fiton Superkupën e Kosovës, trofeu i parë i klubit

Vranët e shi, ky është moti për sot

Java e ardhshme me mot të vranët e pak rreze dielli dhe me riga shiu

Para të dyshuara si të falsifikuara deponohen në ProCredit Bank të Prizrenit

Patriot Behrami rikthehet në ring sot në Gjermani

Me letërnjoftim serb të falsifikuar, ia bart pronën të tretëve pa dijeni – arrestohet i dyshuari në Prizren

Ndërroi jetë ish-futbollisti i Lirisë, Refki Neziri

Bashkimi ndalet në Gjakovë, pëson humbjen e parë të sezonit nga Vëllaznimi

