Historike: Peja 03 mposht Bashkimin dhe fiton Superkupën e Kosovës, trofeu i parë i klubit

KBF Peja 03 është shpallur fituese e Superkupës së Kosovës te femrat, duke mposhtur KBF Bashkimin me rezultat 65:61 në një finale dramatike.

Ky është trofeu i parë në historinë e klubit pejan, i formuar vetëm pak vite më parë, që po shfaqet me sukses në basketbollin kosovar dhe evropian, duke u paraqitur sivjet edhe në EuroCup Women.

Në fitoren vendimtare u dalluan Kiki Jefferson dhe Adrienne Godbold me nga 16 pikë secila, si dhe Arbnore Përçuku me 15 pikë, ndërsa te Bashkimi Alexis Marie Mead realizoi 24 pikë, 7 asiste dhe 7 kërcime./PrizrenPress.com/

“Disa plagë nuk shërohen kurrë”, Unikkatili emocionon me postimin
40 vite shërbim në Zjarrfikësit e Prizrenit, pensionohet komandanti Adem Krasniqi

