40 vite shërbim në Zjarrfikësit e Prizrenit, pensionohet komandanti Adem Krasniqi

admin

Pas katër dekadash shërbimi të palodhur në Brigadën e Zjarrfikësve të Prizrenit, komandanti Adem Krasniqi është pensionuar dje, duke marrë mirënjohje të veçantë nga kryetari i Komunës, Shaqir Totaj.

Krasniqi u vlerësua për përkushtimin, profesionalizmin dhe guximin e treguar gjatë gjithë karrierës së tij, duke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për komunitetin dhe sigurinë e qytetit.

“Me respekt e nderuam për përkushtimin, profesionalizmin dhe guximin e treguar gjatë gjithë karrierës së tij, duke i uruar shëndet, lumturi dhe suksese në kapitullin e ri të jetës”, tha Totaj./PrizrenPress.com/

Historike: Peja 03 mposht Bashkimin dhe fiton Superkupën e Kosovës, trofeu i parë i klubit
Çeku: Projekte të mëdha kulturore e sportive po marrin formë në rajonin e Prizrenit

