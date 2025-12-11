10.1 C
Prizren
E enjte, 11 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Kamioni me beton godet për vdekje një person në Prizren

By admin

Një aksident me fatalitet ka ndodhur pak më parë në Prizren, ku një kamion me beton ka goditur për vdekje një këmbësor.

Rasti ka ndodhur derisa shoferi i kamionit me beton ka lëvizur prapa dhe ka goditur këmbësorin, i cili nuk ka arritur t’u bëjë ballë plagëve dhe ka vdekur.

Sipas lexuesit të Zeri.info, i cili ka qëlluar në vendngjarje, aty gjenden policia dhe autoambulanca.

Lidhur me rastin Policia ende nuk ka dhënë përgjigje. /Zëri

Image

Previous article
Brod, gjendet i vdekur 18-vjeçari që u shpall i zhdukur
Next article
Restaurohet plotësisht Shtëpia e Familjes Bërlajolli në Prizren

Më Shumë

Lajme

Kjo është gjendja e 19-vjeçarit që u ther me thikë nga një 13-vjeçar në Prizren

19-vjeçari që u ther me thikë nga një 13-vjeçar sot në shkollën fillore “Emin Duraku” në Prizren, ndodhet jashtë rrezikut për jetën.   https://prizrenpress.com/421746-2h/ Këtë e konfirmoi...
Fokus

Ngacmon të miturën në market në Prizren, i dyshuari rezulton i kërkuar për vjedhje

Një rast i rëndë i ngacmimit ndaj një të miture është raportuar mbrëmë në Prizren, ku hetuesit rajonalë kanë ndaluar një person që dyshohet...

Totaj pas betimit: Do ta bëjmë Prizrenin edhe më të bukur, ashtu siç e meriton

Gjykata e Prizrenit dhe UPZ nënshkruajnë marrëveshje trevjeçare bashkëpunimi

Zhduket i mituri në Prizren, nëna e raporton rastin në polici

LDK-ja në Prizren prezanton listën e kandidatëve për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Përfundon restaurimi i “Hanit dhe Nallbanit të familjes Kovaç” në Prizren

Pensionohet legjenda e muzikës shqiptare, Ilir Shaqiri

Astrit Temaj bëhet kuvendar në Kuvendin Komunal të Prizrenit

Prizren, mbahet takimi i përmbyllës i mekanizmit koordinues për rastet e dhunës në familje

Super ndeshje në Rahovec: Bashkimi mposhtet sërish

Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në Prizren nën dyshimin për ngacmim

Muharremaj betohet si kryetar i Suharekës për mandatin e tretë

Bashkimi synon rikthimin pas humbjes, përballet me Rahovecin 029

Guxo në Prizren prezanton dy kandidatët për listën e përbashkët me LVV-në

Letërnjoftim i falsifikuar i Serbisë përdoret për tjetërsimin e pronës në Prizren, arrestohet një person

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne