U dërgua pa shenja jete në QKMF, policia po heton vdekjen e një gruaje në Suharekë

Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Suharekë, një grua është dërguar pa shenja jete.

Policia ka bërë të ditur se vdekja është konstatuar nga mjeku kujdestar, ndërkaq rasti është duke u hetuar.

Në raportin e policisë bëhet e ditur gjithashtu se me vendim të prokurorit trupi i pajetë dërgohet në obduksion.

