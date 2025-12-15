1.8 C
Prizren
Po restaurohet Kulla e Pjetër Prenkpalajt në Zym të Hasit

By admin

Kanë nisur dhe po vijojnë punimet restauruese në Kullën e Pjetër Prenkpalajt, një nga asetet e trashëgimisë kulturore nën mbrojtje, e cila ndodhet në fshatin Zym të Hasit, në Komunën e Prizrenit.

“Momente nga vizita në terren dhe përcjellja e ecurisë së punimeve restauruese në Kullën e Pjetër Prenkpalaj, aset i trashëgimisë kulturore në mbrojtje”, ka njoftuar Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRTK) në Prizren, duke publikuar disa foto nga terreni./PrizrenPress.com/

Prizren, vazhdon pastrimi i kanalit kullues në Marash
Vdes shoferi i kamionit që u aksidentua në autostradë

