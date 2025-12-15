Prizren, vazhdon pastrimi i kanalit kullues në Marash

Ekipet e mirëmbajtjes së “Eko Regjion-it” kanë vazhduar edhe sot aksionin për pastrimin e kanalit kullues në zonën e Marashit të Prizrenit.
Gjatë këtij aksioni janë larguar mbeturinat, balta dhe materialet e grumbulluara, me qëllim të parandalimit të bllokimeve dhe përmbytjeve të mundshme.
“Ekipet e mirëmbajtjes së ‘Eko Regjion-it’ kanë vazhduar edhe sot aksionin për pastrimin e kanalit kullues në Marash, duke larguar mbeturinat, baltën dhe materialet e grumbulluara, me qëllim parandalimin e bllokimeve e përmbytjeve të mundshme, si dhe rikthimin e pamjes së hijshme në këtë oazë të gjelbër në qendër të Prizrenit”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com
