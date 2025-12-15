1.8 C
Prizren
E hënë, 15 Dhjetor, 2025
Vdes shoferi i kamionit që u aksidentua në autostradë

By admin

Sot, rreth orës 13:00, në segmentin e autostradës Mazgit-Prishtinë, ka ndodhur një vetaksident trafiku me pasoja fatale.

Në këtë aksident është përfshirë një kamion, i cili është rrokullisur dhe si pasojë drejtuesi i kamionit ka humbur jetën.

Zëdhënësi i Policisë, Baki Kelani, tha për Klankosova.tv se vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor.

“Në vendin e ngjarjes, përveç njësive policore të cilat janë duke u marrë me rastin, kanë dalë edhe ekipi mjekësor dhe njësia e zjarrfikësve”.

“Policia e Kosovës, vazhdon të apelojë për respektim të rregullave të trafikut dhe për kujdes të shtuar gjatë pjesëmarrjes në trafik”, thotë Kelani.

Po restaurohet Kulla e Pjetër Prenkpalajt në Zym të Hasit
Shkyçje masive nga rrjeti i ujësjellësit për mospagesë në Prizren dhe Suharekë

