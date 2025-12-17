Zhduket një burrë në Suharekë

Një person në Suharekë është raportuar i zhdukur që nga 15 dhjetori.
Bazuar në informacionet e Policisë, viktima ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.
Derisa organet e rendit po vijojnë hetimet për të gjetur viktimën.
“Është raportuar se viktima mashkull kosovar ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer. Rasti në hetime”, thuhet në raportin e policisë.
