Mesjava sjell super përballje në ProCredit Superligë

By admin

Të mërkurën dhe enjten zhvillohen ndeshjet e javës së 12-të të ProCredit Superligës. Në këtë mesjavë priten shumë përballje interesante, me elitën e basketbollit, që është më interesant se kurrë.

GO+Peja-Sigal Prishtina është derbi i kësaj jave, me skuadrat me traditë që përballen dhe duan të triumfojnë në derbi. Pejanët kanë shtatë fitore e katër humbje, derisa prishtinasit gjashtë fitore e pesë humbje, duke e bërë edhe më interesante këtë sfidë.

Takim shumë i rëndësishëm zhvillohet në Gjakovë, ku ndeshen Vëllaznimi me Rahoveci 029, e fitorja është shumë e vlefshme për të dy skuadrat. Kuqezinjtë kanë tri fitore e tetë humbje, ndërsa ‘Vreshtarët’ pesë fitore e gjashtë humbje.

Bashkimi-Golden Eagle Ylli takohen të enjten në Therandë, në një derbi rajonal, që është shumë i rëndësishëm. Prizrenasit pas shtatë fitoreve radhazi pësuan katër humbje, kurse therandasit kanë tri fitore e tetë humbje.

Bora dhe Trepça do të përballen sërish pas 48 orësh, e sërish në Mitrovicë. ‘Xehetarët’ fituan 72:90 të martën në ndeshjen e mbetur të javës së pestë dhe kaluan në vendin e parë me tetë fitore e tri humbje, kurse prishtinasit kanë pesë fitore e gjashtë humbje.

ProCredit Superliga-Java 12

E mërkurë

18:45 Vëllaznimi-Rahoveci 029

18:45 GO+Peja-Sigal Prishtina

E enjte

18:45 Bashkimi-Golden Eagle Ylli

18:45 Trepça-Bora

