Riemërohet Liridona Misinaj Piraj drejtoreshë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Dragash

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka riemëruar sot Liridona Misinaj Piraj drejtoreshë në Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport, pas tërheqjes nga pozita e asambleistes, ku ishte edhe kandidatja më e votuar për Asamble Komunale në zgjedhjet lokale.

Sipas njoftimit të komunës, gjatë mandatit të kaluar, Misinaj Piraj ka treguar përkushtim, profesionalizëm dhe vizion në detyrën e saj, duke kontribuar në zhvillimin e kulturës, rinisë dhe sportit në komunë përmes projekteve që fuqizojnë të rinjtë, promovojnë vlerat kulturore dhe përmirësojnë infrastrukturën sportive.

Kryetari Xheladini i uroi suksese, duke shprehur bindjen se ajo do të vazhdojë të shërbejë me përgjegjësi dhe vizion për qytetarët e Dragashit./PrizrenPress.com/

