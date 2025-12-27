Shannon Shorter i bashkohet Bashkimit

Bashkimi ka zyrtarizuar sot afrimin e lojtarit amerikan Shannon Shorter.
Lojtari me përvojë të gjatë ndërkombëtare pritet të sjellë forcë, stabilitet dhe lidership në repartin e mbrojtjes dhe sulmit të skuadrës prizrenase, raporton PrizrenPress.
Shorter, i lindur në Houston të SHBA-s dhe me një karrierë të gjatë në klube të Europës, Azisë dhe Amerikës Latine, njihet si një guard energjik, me aftësi të theksuara në shënim dhe kontroll të lojës. Ai ka luajtur më parë në liga të njohura si ato të Australisë, Greqisë, Japonisë, Kroacisë dhe Turqisë, duke qenë shpesh ndër lojtarët me ndikimin më të madh në ekipet ku ka aktivizuar.
Me ardhjen e Shorter, Bashkimi i Prizrenit synon të forcojë skuadrën për fazën e mbetur të sezonit dhe të rrisë konkurrencën në garat vendore./PrizrenPress.com/
