4.4 C
Prizren
E shtunë, 27 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Kurti vlerëson ish-kryetarin e Prizrenit: Në kohë të vështira ishte ndër figurat kryesore

By admin

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka vizituar ish-kryetarin e Prizrenit, Eqrem Kryeziun, duke vlerësuar kontributin e tij ndër vite për qytetin dhe për Kosovën.

Sipas tij, Kryeziu ka qenë gjithmonë në shërbim të Prizrenit, duke luajtur rol të rëndësishëm sidomos në periudha të vështira, si një nga figurat kyçe politike dhe veprimtar i palodhur.

Ai ka bërë të ditur se gjatë takimit kanë ndarë momente diskutimi për të kaluarën dhe të tashmen e Kosovës.

“Kënaqësi të ndajmë disa momente bashkë për të diskutuar çka qenë dhe si është Kosova. Me shëndet ishte i fortë, mendjen e kishte të kthjelltë, ndërsa mendimet lucide si ngahera”, ka shkruar Kurti.

Ai ka falënderuar Eqrem Kryeziun për angazhimin dhe kontributin e tij të vazhdueshëm për Prizrenin dhe Kosovën.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Një i plagosur gjatë konfliktit mes disa personave në Suharekë

Më Shumë

Fokus

Tentohet të digjet një restorant në Prizren, policia në kërkim të dyshuarve

Policia e Kosovës ka nisur hetimet lidhur me një rast të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm në fshatin Reçan të Prizrenit. Ngjarja ka ndodhur në...
Lajme

“Gjendje alarmante”, Totaj: Lagjet në Prizren kanë mbetur pa rrymë që 2-3 ditë

Kryetari i Prizrenit, i cili fitoi edhe një mandat të ri në krye të komunës, Shaqir Totaj,  ka folur për ndërprerjet e gjata të...

Bashkimi fiton në derbin prizrenas ndaj Junior 06

104 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në pikën kufitare të Vërmicës, i futi 500 lekë ryshfet në dokumente

Gjendje alarmante në Prizren, një lagje deri në katër ditë pa rrymë

Diaspora ia mësyn Kosovës, kjo është gjendja në pikat kufitare 

Durmishi: Rruga Prizren – Tetovë po bëhet realitet

Funksionalizohet Njësia Koronare në Spitalin e Prizrenit

Pa pritje të gjata këtë mëngjes në pikat kufitare – maksimumi deri në 10 minuta për të hyrë në Kosovë

Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

“Emrin tënd e përjetësova” – Kastriot Tusha sjell këngë për Komandant Drinin

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Dubravë të Suharekës, vjedhin para e stoli ari

Bedri Hamza në Malishevë: Do ta themelojmë Fondin e Papunësisë dhe Gjykatën e Punës

“Emrin tënd e përjetësova” – publikohet kënga kushtuar Komandant Drinit nga tenori Kastriot Tusha

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të dyshuar për ryshfet në Vërmicë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne