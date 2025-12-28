3.3 C
Dalja në zgjedhje arrin 28.97% deri në orën 15:00, më e lartë se në zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar të dhënat preliminare për pjesëmarrjen në votime deri në orën 15:00, duke u bazuar në rezultatet e ardhura nga mbi 97% e vendvotimeve.

Sipas KQZ-së, deri në këtë orë kanë votuar 572,723 qytetarë, që përbën 28.97% të gjithsej 1,999,204 votuesve me të drejtë vote.

Krahasuar me zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës të mbajtura më 9 shkurt 2025, ka një rritje të lehtë të pjesëmarrjes. Në atë proces, deri në të njëjtën orë, sipas të dhënave nga rreth 91% e vendvotimeve, kishin votuar 28.32%, përkatësisht 558,246 votues nga 1,970,944 të regjistruar.

KQZ ka njoftuar se publikimi i rezultateve të pjesëmarrjes do të vazhdojë në intervale të rregullta gjatë ditës./PrizrenPress.com/

