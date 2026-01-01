-2 C
Prizren
E enjte, 1 Janar, 2026
Prizren: Nëntë persona lëndohen nga fishekzjarret, një fëmijë humb gishtin

By admin

Përdorimi i mjeteve piroteknike në shumë raste bëhet në mënyrë të pakontrolluar, sidomos gjatë festës së Vitit të Ri.

Nëntë persona pësuan lëndime si pasojë e fishekzjarreve.

E në mesin e tyre, një fëmijë e ka humbur gishtin.

Kjo u bë e ditur për Klan Kosova nga Spitali i Prizrenit.

Totaj viziton Policinë, Zjarrfikësit dhe Urgjencën në natën e ndërrimit të moteve
Viti i ri nis me temperatura deri në -9 gradë Celsius

