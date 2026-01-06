9.5 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
Prizren, ndërprerje e mundshme e ujit për shkak të reshjeve

By admin

Kompanja Rajonale e Ujêsjellësit  “Hidroregjioni Jugor” njofton qytetarët se për shkak të reshjeve të dendura atmosferike, burimet kryesore që furnizojnë qytetin e Prizrenit kanë filluar të turbullohen. Kjo mund të shkaktojë rritje të turbullirës dhe ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë.

“Ju bëjmë apel që të bëni rezervim të ujit të pijshëm, pasi në raste të caktuara mund të jemi të detyruar të bëjmë ndërprerje të përkohshme të furnizimit, me qëllim që të ruajmë sigurinë dhe cilësinë e tij për konsum”, apelon “Hidroregjioni Jugor”, përcjell PrizrenPress.

Kompania ka bërë të ditur se ekipet teknike janë duke monitoruar gjendjen në mënyrë të vazhdueshme dhe po punojnë për stabilizimin e burimeve dhe normalizimin e situatës sa më shpejt të jetë e mundur.

KRU “Hidroregjioni Jugor” gjithashtu kërkon bashkëpunimin e qytetarëve që të rezervojnë sasi të mjaftueshme uji për nevoja bazike familjare, të kursejnë ujin gjatë kësaj periudhe, si dhe të ndjekin njoftimet e radhës për informacione shtesë./PrizrenPress.com/

Apel për kujdes ndaj qytetarëve që jetojnë pranë lumit Mirusha pas reshjeve të fundit

