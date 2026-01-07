7.1 C
Ademi zyrtarizohet te Liria e Prizrenit

Liria e Prizrenit ka konfirmuar sot përforcimin më të ri të skuadrës.

Mesfushori 24-vjeçar, Vigan Ademi, i është bashkuar ekipit bardhezi pas përvojës së tij te Ferizaji, Prishtina e Re, Flamurtari dhe Ramiz Sadiku.

“Mesfushori 24-vjeçar bashkohet me ekipin tonë pas përvojës te Ferizaji, Prishtina e Re, Flamurtari dhe Ramiz Sadiku. Gati për sfida të reja”, thuhet në njoftimin e klubit prizrenas./PrizrenPress.com/

