4.1 C
Prizren
E mërkurë, 7 Janar, 2026
type here...

FokusSiguri

Gjendet i vdekur një 36-vjeçar në Prizren

By admin

Një person është gjetur i vdekur në rrugën “Ukshin Hoti”, në Prizren, të mërkurën.

Lajmi është konfirmuar nga Shaqir Bytyqi, zëdhënës i Policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit.

Ai ka thënë viktima është F,Th, mashkull, 36-vjeçar nga Mamusha.

“Sot me datën 07.01.2026, rreth orës 12:40, Policia ka pranuar informatën se në rrugën “Ukshin Hoti”, në lagjen Arbana në Prizren, një person dyshohet se nuk ka shenja jete. Menjëherë, patrullat policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, së bashku me ekipin e emergjencës. Nga ekipi mjekësor është konstatuar vdekja e personit. Viktima është identifikuar si F.Th., mashkull, rreth 36 vjeçar, nga Mamusha. Policia, në koordinim dhe konsultim me Prokurorin e Shtetit, po ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të sqarimit dhe zbardhjes së plotë të rrethanave të rastit”, ka thënë ai.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ademi zyrtarizohet te Liria e Prizrenit
Next article
Aksidentohet rëndë familja pesëanëtarëshe nga Rahoveci, po ktheheshin në Gjermani

Më Shumë

Lajme

Kryetari i Dragashit i drejtohet qytetarëve: Mobilizohuni dhe keni kujdes të shtuar

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini ka apeluar të gjithë qytetarët që të mobilizohen dhe të kenë kujdes të shtuar, me rastin e...
Kulture

Ndërron jetë gazetari dhe shkrimtari Rushit Ramabaja

Ka ndërruar jetë shkrimtari, në moshën 77 vjeçare, poeti dhe publicisti Rushit Ramabaja, një nga figurat e shquara të letërsisë dhe mendimit shqiptar. Lajmi...

Ylli ndahet me Joe Reece

Monopoli mbi fishekzjarret

Turbullira në burimet e ujit, qytetarët paralajmërohen të mos përdorin ujin për pije në Prizren, Suharekë e Malishevë

Totaj viziton Policinë, Zjarrfikësit dhe Urgjencën në natën e ndërrimit të moteve

Të shtëna me armë zjarri në Prizren, dy të plagosur

Viti i Ri në Prizren: Ndalohen 3 persona, sekuestrohen 4 armë e municione

Liria zyrtarizon sulmuesin kryesor të Ligës së Parë

Prizren: Nëntë persona lëndohen nga fishekzjarret, një fëmijë humb gishtin

Kryetari i Suharekës Bali Muharremaj del në terren pas reshjeve të shiut: Do të veprojmë sipas situatës

Paradokse cinike t’ni shoqnie t’lodhun

Liria nis përgatitjet për stinorin pranveror

Prizreni e nis vitin 2026 me lindjen e foshnjës së parë mashkull

Reshjet shkaktojnë vërshime në Prizren, ekipet emergjente në veprim të pandërprerë

Reshjet e shiut rrisin nivelet e lumenjve në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne