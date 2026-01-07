4.1 C
Prizren
E mërkurë, 7 Janar, 2026
type here...

LajmeSiguri

Aksidentohet rëndë familja pesëanëtarëshe nga Rahoveci, po ktheheshin në Gjermani

By admin

Një aksident i rëndë ka ndodhur sot në Waldshut – Tingen të Gjermanisë, afër kufirit me Zvicrën. Është aksidentuar një familje e tërë shqiptare pesëanëtarëshe.

Familja po kthehej nga Kosova, ndërsa aksidenti ka ndodhur pak minuta para mbërritjes në vendin ku kanë jetuar!

Shkaqet nuk dihen akoma saktë, por në makinë kanë qenë prindërit me tre fëmiijë të vegjël një deri në tre vjeç.

Gazetari Bahri Cani ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook se të gjithë personat në veturë kanë pësuar lëndime

“Nga njerëz të afërt të të aksidentuarve mora vesh se të gjithë në makinë janë lënduar, por një prej fëmijëve ka përjetuar lëndime më të rënda. Të gjithë ata janë sistemuar nëpër spitale ku po marrin ndihmat e duhura mjekësore. Familja është me origjinë nga Rahoveci. Por për shkaqe ndjeshmërie nuk mund të jap më shumë të dhëna!”, ka shkuar ai.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Gjendet i vdekur një 36-vjeçar në Prizren
Next article
Vdes një 43-vjeçare nga Suhareka, policia: Dyshohet se konsumoi preparate kimike

Më Shumë

Fokus

Plagosja në Prizren, identifikohen tre të dyshuar – u arratisën me veturë

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka identifikuar tre të dyshuar për plagosjen e mbrëmshme në Prizren, ku të lënduar mbetën dy persona.   Bazuar në...
Lajme

Pas vërshimeve në Suharekë, nis vlerësimi i dëmeve

Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj, ka treguar për gjendjen që po mbizotëron në komunën ku ai udhëheq, pas shirave të rrëmbyeshëm. Ai thotë se për...

Mbi 2 orë pritjet e mërgimtarëve për të dalë nga Kosova

Viti i ri nis me temperatura deri në -9 gradë Celsius

Islam Ukimeri emërohet drejtor i Shërbimeve Publike në Prizren

U rrëzua derisa po punonte në shtëpi, vdes në QKUK burri nga Dragashi

Viti i Ri në Prizren: Ndalohen 3 persona, sekuestrohen 4 armë e municione

Rahovec: Babë e bir rrihen nën ndikimin e alkoolit

Nisin homazhet në nderim të jetës dhe veprës së Nexhat Dacit

Tentim vrasja në Prizren me dy të plagosur, publikohen pamje nga momenti i sulmit

Malishevë: Një person dërgohet pa shenja jete në QKMF, rasti po hetohet

Prizren: Bombola merr flakë brenda lokalit, reagojnë shpejt zjarrfikësit

Liria zyrtarizon sulmuesin kryesor të Ligës së Parë

‘Arditi Tours’ mohon lajmin për djegien e autobusit

Liria prezanton Muhamed Useinin

Xhulio Mehmeti largohet nga Liria

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne