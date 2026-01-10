3.6 C
Prizren
E shtunë, 10 Janar, 2026
type here...

Lajme

E shtuna me shi, e diela me ngrica – java e ardhshme më ftohtë

By admin

Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se fundjava në Kosovë parashikohet të jetë kryesisht vranët, shoqëruar me reshje shiu dhe bore.

IHK për të shtunën njofton se fillimisht do të ketë shi, ndërkaq me rënien e temperaturave, do të shndërrohen në reshje bore, veçanërisht në zonat më të larta.

Krijojmë webfaqe për biznese

Ndërkaq, të dielën të dy vlerat ekstreme të temperaturave mbeten në vlera negative.

IHK bën apel për kujdes gjatë qarkullimit nëpër rrugë, pasi ngricat janë evidente gjatë gjithë kohës.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet -6 dhe -1°C ndërsa temperaturat maksimale të ditës ndërmjet: 0 deri 5°C

Do të fryjë erë kryesisht nga juglindja dhe veriperëndimi, me shpejtësi prej 1 deri në 12 m/s.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Si pasojë e reshjeve, u bëhet apel komunave dhe agjencive përgjegjëse që të jenë vigjilente, veçanërisht në zonat me infrastrukturë të dobët dhe në vendbanimet përreth rrjedhave lumore, pasi lokalisht mund të paraqiten vështirësi në qarkullimin normal të ujërave dhe në komunikacion

Java e ardhshme pritet të jetë më e ftohtë, me rënie të mëtejshme të temperaturave dhe paraqitje të acarit.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dy të lënduar në Sllapuzhan të Suharekës, u therën me thikë nga një person
Next article
Vërshime të mëdha në Suharekë, bllokohen disa rrugë

Më Shumë

Siguri

Gjendet Riza Thaqi, 42-vjeçari i zhdukur që nga dhjetori i vitit të kaluar

Policia e Kosovës ka njoftuar se është gjetur pas më shumë se dy jave 42-vjeçari, Riza Thaqit nga Prizreni. Ai ishte shpallur i zhdukur nga...
Fokus

Pranoi qe mori një milion eurot nga BKS-ja: Do t’i kthej me keste…| Detaje nga deklarata e Valon Berishes se BKS-së

Valon Berisha, ish-drejtor i Financave dhe Kontabilitetit në Byronë Kosovare të Sigurimit (BKS), ka rënë në pranga sikurse ish-drejtori i BKS’së, Sami Mazreku, përgjatë...

Prizren, ndërprerje e mundshme e ujit për shkak të reshjeve

Totaj: Ka dëme nga vërshimet në Prizren, qeveria qendrore ka qëndruar anash

Viti i Ri në Prizren: Ndalohen 3 persona, sekuestrohen 4 armë e municione

Pas Malishevës, situata nga vërshimet normalizohet edhe në Rahovec

Anderson lëndohet, pritet të mungojë 4–6 javë

Keqpërdorimi i Mazrekut dhe Berishës, shkaktuan dëm BKS-së në vlerë prej 1 milion e 43 mijë euro

Nga janari i këtij viti, Komuna e Rahovecit jep 600 euro për çdo lindje

Uji i pijshëm ende i papërdorshëm në Studenqan dhe Dobërdëlan të Suharekës

Avokati Yll Zekaj: 35 të ndaluarit po mbahen pa vendim pas skadimit të afatit ligjor

U rrëzua derisa po punonte në shtëpi, vdes në QKUK burri nga Dragashi

Apel për kujdes ndaj qytetarëve që jetojnë pranë lumit Mirusha pas reshjeve të fundit

Bashkimi reagon ndaj incidentit në Prizren: Hedhja e sendeve në parket është e papranueshme

Kino “Lumbardhi” në Prizren nis programin e filmave të klubit “Kinemaja e Zgjeruar” këtë janar

Prokuroria e Prizrenit me aksion të madh në gjithë Kosovën, Kryeziu: Target i kemi më shumë se 40 persona

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne