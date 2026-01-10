3.6 C
Prizren
E shtunë, 10 Janar, 2026
Dy të lënduar në Sllapuzhan të Suharekës, u therën me thikë nga një person

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se dy persona kanë pësuar lëndime të lehta trupore pasi të njëjtit ishin ther me thikë nga një person.

Rasti ka ndodhur në fshatin Sllapuzhan, Suharekë, të premten në ora 03:20.

“Lëndime të lehta trupore kanë pësuar dy viktimat meshkuj kosovarë, pasi të njëjtit ishin therë me thikë nga i dyshuari mashkull kosovar”, thuhet në raport.

Viktimat janë dërguar në tretman mjekësor, ndërkaq i dyshuari gjendet në arrati.

Vdes njëri nga të aksidentuarit e familjes nga Rahoveci që bëri aksident rrugës për Gjermani
E shtuna me shi, e diela me ngrica – java e ardhshme më ftohtë

Digjet autobusi që po shkonte nga Kosova në Zvicër, ishte plot me mërgimtarë

Një autobus që po udhëtonte nga Kosova për në Zvicër është përfshirë nga zjarri. Autobusi po barte mërgimtarë, të cilët kanë përfunduar pushimet e tyre...
Fetah Rudi akuzon udhëheqjen e LDK-së në Malishevë: Më bojkotuan dhe më futën thikë pas shpine

Kandidati i LDK-së, Fetah Rudi, i cili mori mbi 8 mijë vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit por nuk arriti të siguronte mandatin e...

Totaj: Ka dëme nga vërshimet në Prizren, qeveria qendrore ka qëndruar anash

Dardan Berishës i çahet koka nga goditjet e publikut në Prizren

Evakuohen disa familje në Malishevë pas vërshimeve

Monopoli mbi fishekzjarret

Prokuroria e Prizrenit me aksion të madh në disa qytete të Kosovës, në pranga disa të dyshuar

52 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Evakuohen dy familje në Xërxë të Rahovecit që ndodheshin në zonën e rrezikuar nga vërshimet

Aksident mes tri veturash në Rahovec

Pas Malishevës, situata nga vërshimet normalizohet edhe në Rahovec

Prizren, ndërprerje e mundshme e ujit për shkak të reshjeve

Reshjet e shiut rrisin nivelet e lumenjve në Kosovë

Xhulio Mehmeti largohet nga Liria

Bashkimi dënohet për sjellje të papranueshme të disa tifozëve: 3 ndeshje pa shikues në tribunën qëndrore dhe mbi 3 mijë euro gjobë

‘Arditi Tours’ mohon lajmin për djegien e autobusit

