Totaj priti ambasadorin e Hungarisë, diskutohen mundësitë e bashkëpunimit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, priti sot ambasadorin e Hungarisë në Kosovë, Sh.T. László István Dux.
Gjatë takimit, kryetari Totaj e njoftoi ambasadorin me karakteristikat e veçanta të Prizrenit dhe elementet që e bëjnë qytetin unik, duke vlerësuar njëkohësisht bashkëpunimin e deritanishëm me Ambasadën Hungareze.
Po ashtu, sipas tij, u diskutuan mundësitë për thellimin e mëtejmë të marrëdhënieve ndërmjet palëve, me fokus të veçantë në fushat e ekonomisë, turizmit dhe kulturës./PrizrenPress.com/
