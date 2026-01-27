8.4 C
Totaj priti ambasadorin e Hungarisë, diskutohen mundësitë e bashkëpunimit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, priti sot ambasadorin e Hungarisë në Kosovë, Sh.T. László István Dux.

Gjatë takimit, kryetari Totaj e njoftoi ambasadorin me karakteristikat e veçanta të Prizrenit dhe elementet që e bëjnë qytetin unik, duke vlerësuar njëkohësisht bashkëpunimin e deritanishëm me Ambasadën Hungareze.

Po ashtu, sipas tij, u diskutuan mundësitë për thellimin e mëtejmë të marrëdhënieve ndërmjet palëve, me fokus të veçantë në fushat e ekonomisë, turizmit dhe kulturës./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

