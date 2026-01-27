Kastrati priti në Malishevë përgjegjësin e UNMIK-ut për rajonin Pejë–Prizren

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka pritur sot në një takim pune përgjegjësin e Zyrës së UNMIK-ut për rajonin Pejë–Prizren, Lino Sciarra. Takimi kishte karakter pune, si dhe shërbeu për urimin e kryetarit Kastrati me rastin e fillimit të mandatit të tij të dytë.
Me këtë rast, sipas njoftimit, kryetari Kastrati i dëshiroi mirëseardhje Sciarras në Malishevë, duke e falënderuar për vizitën dhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm të faktorit ndërkombëtar në Kosovë, e në veçanti në Komunën e Malishevës.
Nga ana e tij, Lino Sciarra e uroi kryetarin Kastrati për mandatin e dytë dhe fitoren pa balotazh, duke theksuar se kjo është dëshmi e vlerësimit të qytetarëve për punën dhe angazhimin e tij gjatë mandatit të parë.
Gjatë takimit u diskutua edhe për zhvillimet e përgjithshme në komunë, planet e ardhshme zhvillimore, si dhe për situatën pas vërshimeve të fundit./PrizrenPress.com/
