Prizren
E hënë, 12 Janar, 2026
44 aksidente rrugore e mbi 1400 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

By admin

44 aksidente trafiku janë shkaktuar brenda 24-orëve në vendin tonë. Nga 44 aksidente, 16 janë me të lënduar dhe 28 me dëme materiale.

Po ashtu është bërë e ditur se gjatë kësaj periudhe kohore janë shqiptuar 1407 gjoba për shkelësit e rregullave të trafikut rrugor.

15 persona janë arrestuar, 14 janë dërguar në mbajte.

Bie fluksi i mërgimtarëve në pikat kufitare
Nëna e dy binjakëve të vrarë në Prizren kërkon burgim të përjetshëm për Pleskoviqin

