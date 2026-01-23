7 C
Prizren
E premte, 23 Janar, 2026
Djali i Rasim Demirit, në mesin e të arrestuarve për manipulim të votave

By admin

 

Ai është i dyshuar për tjetërsim të votave për babanë e tij.

Rasim Demiri është përfaqësues i Koalicionit Vakat, koalicion ky i përbërë nga disa parti të boshnjakëve në Kosovë.

Sipas të dhënave të KQZ-së, në procesin e rinumërimit të votave për kandidatët për deputetë, Rasim Demiri del se ka 119 vota më pak sesa në numërimin fillestar në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve. /Klankosova.tv

