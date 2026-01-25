Kampioni e pret nënkampionin

Kampioni dhe nënkampioni aktual i Superligës së Kosovës në basketboll përballen sot në një duel që pritet me interes të madh.
Trepça e pret Bashkimin në palestrën “Minatori”, në një ndeshje që nis nga ora 17:00.
Skuadra mitrovicase kryeson tabelën e Superligës, duke regjistruar 13 fitore dhe vetëm 3 humbje, ndërsa po vazhdon të konfirmojë formën e mirë edhe në këtë pjesë të sezonit.
Në anën tjetër, Bashkimi vjen në këtë përballje si ndjekës serioz, me bilanc prej 11 fitoreve dhe 5 humbjeve, duke synuar një rezultat pozitiv në një nga palestrat më të vështira në vend.
Ky duel mes dy rivalëve të mëdhenj pritet të ketë intensitet të lartë dhe rëndësi të veçantë për renditjen në krye të tabelës, duke e bërë “Minatorin” arenë të një tjetër derbi të fortë të basketbollit kosovar.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren