54 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një fatalitet dhe 20 të lënduar

By admin

Në 24 orët e fundit, në Kosovë janë regjistruar 54 aksidente trafiku, ndërsa një prej tyre ka përfunduar me fatalitet.

Sipas statistikave të Policisë së Kosovës, 20 aksidente përfunduan me të lënduar, ndërsa 33 të tjera shkaktuan vetëm dëme materiale.

Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, janë shqiptuar 1,967 gjoba trafiku për shkelje të ndryshme, si dhe janë arrestuar 17 persona. 12 prej tyre janë dërguar në mbajtje për veprime të tjera të dyshimta.

Kampioni e pret nënkampionin

Lajmet e Fundit

