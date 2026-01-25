9 C
Kryetari i Institutit të Gjuhës Turke vizitoi Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren

By admin

Kryetari i Institutit të Gjuhës Turke (Türk Dil Kurumu), Prof. Dr. Osman MERT, ka  vizituar programet e mësimit të gjuhës turke në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Gjatë kësaj vizite, Prof. Dr. Osman MERT u prit në takim nga Prorektorja për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë, Prof. Asoc. Dr. Serdan Kervan, si dhe nga Prof. Asoc. Dr. Elsev Brina Lopar, shefe e programit, të cilat mirëpritën vizitën dhe theksuan rëndësinë e bashkëpunimeve akademike dhe institucionale në fushën e gjuhës dhe kulturës turke.

Në vijim, Prof. Dr. Osman MERT u takua me ligjëruesit e programeve të gjuhës turke, me të cilët diskutoi mbi rëndësinë e gjuhës turke, vetëdijen gjuhësore dhe trashëgiminë kulturore, duke shkëmbyer mendime dhe përvoja profesionale.

Po ashtu, Prof. Dr. Osman MERT i dhuroi Universitetit botime të Institutit të Gjuhës Turke, të cilat kontribuojnë në zhvillimin e gjuhës, letërsisë dhe kulturës turke. Në kuadër të kësaj vizite, Universiteti pranoi gjithsej 257 ekzemplarë të veprave të vlefshme nga botimet e TDK-së.

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren shpreh falënderimet e sinqerta për këtë vizitë domethënëse dhe uron vazhdimin e bashkëpunimit në të ardhmen.

