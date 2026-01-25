9 C
Prizren
E diel, 25 Janar, 2026
type here...

Sport

Trepça fiton derbin ndaj Bashkimit

By admin

Kampionia e Kosovës, Trepça ka triumfuar në derbin e javës së 17-të të ProCredit Superligës ndaj Bashkimit me shifrat 90:81.

Sfida në Mitrovicë ka qenë shumë interesante, e baraspeshuar dhe e luftuar deri në fund nga të dyja skuadrat, derisa përfundoi me fitoren e vendasve, raporton PrizrenPress.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Moti për javën e ardhshme: I ndryshueshëm, kryesisht i vranët dhe me shi
Next article
Avokati Qelaj: Klientët tanë mohojnë manipulimin e votave, procesi ishte i monitoruar me kamera

Më Shumë

Fokus

Levent Bus emërohet drejtor i Financave, kompletohet ekipi i drejtorëve në Prizren

Me emërimin e Levent Bu?-it në pozitën e drejtorit të Financave, është kompletuar ekipi i drejtorëve të Komunës së Prizrenit. Kryetari i Komunës, Shaqir Totaj,...
Fokus

Petrit Kryeziu, ish-gazetari që si kryeprokuror po lufton krimin

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Prizrenit, Petrit Kryeziu ka marrë vëmendjen në muajt e fundit me vendimet për nisje të aksioneve kundër aferave korruptive,...

Sot mbahet seanca dëgjimore ndaj të dyshuarve për manipulim votash në Prizren

E rrahu nënën deri në vdekje, autori i krimit në Dragash u dënua tri herë për dhunë në familje

Arrestimet për vota, Kryeziu vlerëson punën e Kryeprokurorit Petrit Kryeziu: Po bëhet shembull i funksionimit të institucionit

KQZ-ja merr vendim: Do të rinumërohen të gjitha votat në Kosovë, shkarkohen përfaqësuesit e të gjitha partive në Prizren

Djali i Nait Hasanit ndalohet për keqpërdorim të votave – Avokati jep detaje

Gjendet i vdekur 39-vjeçari i cili ishte shpallur i zhdukur ditë më parë

Ndalim prej 48 orësh për të gjithë të shoqëruarit për manipulim me vota në Prizren

Dyshime për manipulim votash në Prizren/ Prokuroria ruan konfidencialitetin e hetimeve

Manipulimet me vota, në Prizren tashmë kanë nisur hetimet

Zhduket një 39-vjeçar nga Banja e Malishevës, kërkohet ndihmë për gjetjen e tij

Prizren: Një nga rastet më të rënda, drejtësia të jetë e kujdesshme

Vrasja e Auron Thaqit, nesër vazhdon seanca ndaj dy të akuzuarve

“Misioni duhet të vazhdojë”- Zafir Berishës i mbushen sytë me lot kur kujton ditën e Pavarësisë (VIDEO)

Përfundon seanca ndaj komisionerëve të dyshuar në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne