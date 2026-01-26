8.3 C
Bastiset shtëpia e kryeshefit “Ekoregjioni” në Prizren, Burim Shala

By admin

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) në bashkëpunim me Krimet Ekonomike të Policisë së Kosovës janë duke zhvilluar një aksion në ndërmarrjen publike regjionale të pastrimit “Ekoregjioni” në Prizren.

Krijojmë webfaqe për biznese

Prokurori i rastit, Halim Borovci konfirmoi për “Betimi për Drejtësi” se aksioni ka të bëjë me hulumtimin e zhvilluar nga “Betimi për Drejtësi” lidhur me tenderin afër 400 mijë euro për blerjen e 5 kamionëve dhe një autofshese.

Borovci po ashtu ka konfirmuar se përveç bastisjeve në zyrat e Ekoregjionit, është bastisur dhe shtëpia e kryeshefit Burim Shala.

Veprat penale për të cilat është duke u zhvilluar aksioni janë “Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar” dhe “Mashtrim me prokurim publik”.

Aksionin e ka konfirmuar zëdhënësja e PSRK-së, Arbnorë Luta, për “Betimi për Drejtësi”.

Aksioni është duke vazhduar.

