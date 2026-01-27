8.4 C
Prizren
E martë, 27 Janar, 2026
type here...

Sport

Taulant Hodaj pritet të zyrtarizojë kandidaturën për kryetar të FFK-së

By admin

Taulant Hodaj pritet ta zyrtarizojë kandidaturën për kryetar të Federatës së Futbollit të Kosovës, pas harmonizimit të statutit të FFK-së me MKRS-në, UEFA-n dhe FIFA-n.

Hodaj ka qenë më herët pjesë e FFK-së, ndërsa në vitin 2023 ka dhënë kontribut në procesin e licencimit të FFK-së nga MKRS, në bashkëpunim me UEFA-n dhe FIFA-n.

RTV Dukagjini mëson se kandidatura e tij për postin e të parit të futbollit kosovar vjen si kërkesë e disa klubeve të Superligës dhe Ligës së Parë.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Komuna e Rahovecit i jep mbështetje marshit “Drejtësi, jo politikë” që mbahet në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë
Next article
Kastrati priti në Malishevë përgjegjësin e UNMIK-ut për rajonin Pejë–Prizren

Më Shumë

Sport

Aulona Muhadri shpallet MVP e javës

Basketbollistja e Bashkimit, Aulona Muhadri, është shpallur MVP e javës pas paraqitjes së saj të shkëlqyer në xhiron e 14-të të Superligës së Femrave...
Lajme

Prizren: Mbi 100 komisionerë ‘dallavergji’ në Polici, disa mbrohen në heshtje

Aksioni i gjerë i Policisë dhe Prokurorisë për kapjen e të dyshuarve për dallavere me vota në Prizren rezultoi me mbi 100 të arrestuar,...

Sot mbahet seanca dëgjimore ndaj të dyshuarve për manipulim votash në Prizren

Bastisjet në Prizren,dyshohet se është arrestuar djali i Nait Hasanit

Tragjedi në Dragash: Dyshohet se djali e vrau nënën e tij

Një muaj paraburgim të dyshuarin për vrasjen e nënës në Dragash

Zjarrfikësit e Suharekës përfitojnë pajisje të reja nga mërgimtarët në Zvicër

Derbi i madh, të dielën

Avokati Qelaj: Klientët tanë mohojnë manipulimin e votave, procesi ishte i monitoruar me kamera

Liria përmbyll përgatitjet në Durrës, stërvitjet zhvendosen në Prizren

Bashkimi triumfon në Vlorë, mposht Flamurtarin në Ligën Unike të femrave

Dritarja drejt një bote që nuk është më

“Misioni duhet të vazhdojë”- Zafir Berishës i mbushen sytë me lot kur kujton ditën e Pavarësisë (VIDEO)

Luan Durmishi hyn në garë për San Marinon në Eurovision 2026

Ismet Kryeziu kërkon përsëritjen e zgjedhjeve në Prizren

Mbi 68 mijë vota të falsifikuara, Kryeprokurori Kryeziu: E pamundur të bëhej pa ujdi të 4 partive më të mëdha, 109 të ndaluar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne