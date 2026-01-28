Ylli shkëlqen në Fier

Golden Eagle Ylli shënoi fitore ndaj Apolonisë në Fier me shifrat 61:72 (13:20, 7:18, 23:16, 18:18).
Therandasit ishin më të mirë nga fillimi deri në fund për të shënuar fitore të merituar, raporton PrizrenPress.
Te vendasit më i miri ishte Jaylen Bates me 21 pikë e dhjetë kërcime, derisa te mysafirët më i miri ishte Scott Bamforth me 28 pikë.
Tani të dy skuadrat kanë nga një fitore e një humbje, në kuadër të Grupit B, të Ligës Unike të meshkujve./PrizrenPress.com/
