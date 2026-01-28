6.9 C
Prizren
E mërkurë, 28 Janar, 2026
type here...

Sport

Ylli shkëlqen në Fier

By admin

Golden Eagle Ylli shënoi fitore ndaj Apolonisë në Fier me shifrat 61:72 (13:20, 7:18, 23:16, 18:18).

Therandasit ishin më të mirë nga fillimi deri në fund për të shënuar fitore të merituar, raporton PrizrenPress.

Te vendasit më i miri ishte Jaylen Bates me 21 pikë e dhjetë kërcime, derisa te mysafirët më i miri ishte Scott Bamforth me 28 pikë.

Tani të dy skuadrat kanë nga një fitore e një humbje, në kuadër të Grupit B, të Ligës Unike të meshkujve./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Haziz Hodaj nuk do të jetë delegat i Kuvendit të LDK-së

Më Shumë

Lajme

Mungesë e ndriçimit publik në një pjesë të rrugës Rahovec–Malishevë

Komuna e Rahovecit ka njoftuar qytetarët se në rrugën “Shkodrani”, përkatësisht në aksin rrugor Rahovec–Malishevë, në një segment të saj aktualisht mungon ndriçimi publik. Sipas...
Fokus

Prokuroria Themelore në Prizren nis hetimet për mospërputhjet e votave pas rinumërimit në zgjedhje

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, ka pritur në takim Koordinatoren Nacionale për Zgjedhje, Laura Pula dhe Menaxherin e projektit strategjik “Mbrojtja...

Mbi 68 mijë vota të falsifikuara, Kryeprokurori Kryeziu: E pamundur të bëhej pa ujdi të 4 partive më të mëdha, 109 të ndaluar

Moti për javën e ardhshme: I ndryshueshëm, kryesisht i vranët dhe me shi

Bashkimi gati për sfidën ndaj Tiranës në Prizren

Prokuroria Speciale me aksion në ndërmarrjen “Ekoregjioni” në Prizren, hetime për keqpërdorim e mashtrim

Në mesin e të liruarve edhe komisionerja që deklaroi në polici se pati presion nga politikanët

Sot mbahet seanca dëgjimore ndaj të dyshuarve për manipulim votash në Prizren

Ryshfet për vota, komisioneri e zbulon vetë manipulimin në Prokurori

Përçarje/ Japin dorëheqje dy kryetarë të nëndegëve në LDK-në e Prizrenit

108 telefona të sekuestruar në operacionin “Manipulimi” – të gjithë do t’i nënshtrohen ekzaminimit

Nga një muaj paraburgim ndaj 23 të dyshuarve për manipulim votash, ryshfet e kanosje

Përfundon seanca ndaj komisionerëve të dyshuar në Prizren

Rahoveci 029 nikoqir i Sigal Prishtinës

Dallaveret me vota, ish-kryeprokurori i Prizrenit: Edhe KQZ-ja duhet të ketë përgjegjësi

54 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një fatalitet dhe 20 të lënduar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne