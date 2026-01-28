6.9 C
Haziz Hodaj nuk do të jetë delegat i Kuvendit të LDK-së

By admin

Anëtari i vjetër i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Prizren, Haziz Hodaj, nuk do të jetë delegat në Kuvendin e kësaj partie që do të mbahet të shtunën.

Ai ka reaguar përmes një postimi në Facebook, ku ka thënë se për herë të parë pas 30 vitesh nuk është delegat i Kuvendit të LDK-së, duke lënë të kuptohet se përzgjedhja nuk është bërë mbi bazën e përvojës.

“Pas 30 vitesh, për herë të parë nuk jam delegat i Kuvendit të LDK-së. Sepse përvoja nuk ishte kriter, bindja po. Tani i çliruar e përciell Kuvendin pa barrën e hipokrizisë”, ka shkruar Hodaj.

LDK-ja do të mbajë të shtunën Kuvendin e saj, në të cilin pritet të vendoset për drejtimin e partisë. Kryetari aktual, Lumir Abdixhiku, synon konfirmimin në krye të partisë, ndërsa ish-kryeministri Avdullah Hoti ka paralajmëruar se do të kërkojë mbështetjen e delegatëve për të marrë udhëheqjen e LDK-së.

Ndërsa Abdixhiku është shprehur i qetë për rezultatin e Kuvendit, Hoti ka deklaruar se procese të tilla “asnjëherë nuk janë të parashikueshme” në LDK.

Anëtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës do të mblidhen të shtunën në mesditë për të vendosur për drejtimin e partisë më të vjetër parlamentare në vend, e cila në zgjedhjet e fundit parlamentare ka marrë 13.23 për qind të votave./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

