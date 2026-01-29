7.8 C
Prizren
E enjte, 29 Janar, 2026
type here...

Lajme

27-vjet nga masakra në Rogovë të Hasit

By admin

Janë bërë 27 vjet nga masakra që u bë në fshatin Rogovë të Hasit, aty ku ranë në pritë luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, por nuk u kursyen as shumë civilë të fshatit.

Krijojmë webfaqe për biznese

Në datat 27, 28 dhe 29 janar të vitit 1999 në këtë fshat ranë dëshmorë 21 persona.

Aty heroikisht dhanë jetën: Agim Zeneli, Luan Smajli, Agron e Sejdi Rama, Pren e Meme Lleshi, Agush Gjoci, Valon Gashi, Bahtjar Morina, Daut Kelmendi, Emrush Çeta, Kasim Shala, Hamdi Berisha, Gezim Ademi, Haxhi Lypjani, Gasper Karaçi, Ilir Merturi, Naim Gashi,Naim Dreshaj,Sahit Krasniqi dhe Vesel Avdyli.

Previous article
“Një masakër e përgjakshme po përgatitet kundër shqiptarëve në Kosovë”, zbulohet letra e Kadaresë për Presidentin Bush në 1991
Next article
Krimet ekonomike godasin sërish në Prizren – priten arrestime të reja për manipulim me vota

Më Shumë

Lajme

“Një masakër e përgjakshme po përgatitet kundër shqiptarëve në Kosovë”, zbulohet letra e Kadaresë për Presidentin Bush në 1991

Në 90 vjetorin e lindjes së gjeniut të letrave shqipe, Ismail Kadare, në ceremoninë e zhvilluar nga Ministra për Europën dhe Punët e Jashtme...
Lajme

Djali i Rasim Demirit, në mesin e të arrestuarve për manipulim të votave

I biri i Rasim Demirit, është në mesin e të arrestuarve nga aksioni i sotëm i Policisë dhe Prokurorisë në Prizren, si i dyshuar...

Kushtetuesja merr vendim: Zgjedhja e Nenad Rashiqit si nënkryetar i Kuvendit ishte jokushtetuese

Ambasadori i Shqipërisë, Malaj ndan mirënjohje për Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit

Arrestohet kryetari i KKZ-së në Prizren, Nysret Bytyqi

Zjarrfikësit e Suharekës përfitojnë pajisje të reja nga mërgimtarët në Zvicër

Nga një muaj paraburgim ndaj 23 të dyshuarve për manipulim votash, ryshfet e kanosje

Prizreni nën vëzhgim, parkohen automjetet e Policisë, gati për transportimin e ‘komisionerëve manipulues’

Dallaveret me vota, ish-kryeprokurori i Prizrenit: Edhe KQZ-ja duhet të ketë përgjegjësi

Aksident fatal në rrugën Gjakovë–Prizren, humb jetën një 81-vjeçar

Mbi 68 mijë vota të falsifikuara, Kryeprokurori Kryeziu: E pamundur të bëhej pa ujdi të 4 partive më të mëdha, 109 të ndaluar

Autoambulanca mbërrin në Gjykatën e Prizrenit, dikujt dyshohet se iu përkeqësua shëndeti

Prizren: Mbi 100 komisionerë ‘dallavergji’ në Polici, disa mbrohen në heshtje

Fitorja e pestë radhazi e Yllit

P.C Prizreni fiton ndaj New Basket 

Ryshfet për vota, komisioneri e zbulon vetë manipulimin në Prokurori

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne