Flaka Loxha e bronztë në Sofia European Open 2026

Xhudistja Flaka Loxha ishte e lirë në xhiron e parë, kurse në të dytën mposhti me Ippon, Silvia Pellitteri nga Italia.
Në çerekfinale ajo humbi me 2 Yuko nga Lele Nairne nga Britania e Madhe.
Në repasazh Flaka mposhti me 1 Yuko, Malin Wilson Claret nga Spanja.
Në luftën për medalje të bronztë ajo mposhti Maeleen Cotard nga Franca./PrizrenPress.com/
