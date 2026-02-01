2.7 C
Prizren
E diel, 1 Shkurt, 2026
Sport

Flaka Loxha e bronztë në Sofia European Open 2026

By admin

Xhudistja Flaka Loxha ishte e lirë në xhiron e parë, kurse në të dytën mposhti me Ippon, Silvia Pellitteri nga Italia.

Në çerekfinale ajo humbi me 2 Yuko nga Lele Nairne nga Britania e Madhe.

Në repasazh Flaka mposhti me 1 Yuko, Malin Wilson Claret nga Spanja.

Në luftën për medalje të bronztë ajo mposhti Maeleen Cotard nga Franca./PrizrenPress.com/

Zekaj renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026
Fikrim Damka humb mandatin pas rinumërimit, Pula: Duhet të intervistohet

