Zekaj renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

By admin

Xhudisti Shpati Zekaj ishte i lirë në xhiron e parë, në të dytën mposhti 2 Wazaari dhe 1 Yuko, Borislav Vladov nga Bullgaria.

Në çerekfinale ai fitoi me 2 Wazaari dhe 1 Yuko ndaj Mate Lakos nga Hungaria. Kurse në gjysmëfinale humbi me 1 Wazaari, 1 Yuko nga Boris Georgiev nga Bullgaria.

Për të bronztën humbi me Ippon nga Rares Arsenie nga Rumania dhe u rendit i 5-ti në këtë garë./PrizrenPress.com/

