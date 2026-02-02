3.1 C
Prizren
Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime

By admin

Nga dita e nesërme, Barnatorja Qendrore në kuadër të QKMF-së “Dr. Fahredin Hoti” në Rahovec do të funksionojë me dy ndërrime, duke mundësuar shërbime më të zgjeruara dhe më të qasshme për qytetarët.

Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i Shëndetësisë dhe Përkujdesjes Sociale në Komunën e Rahovecit, Afrim Oruqi, raporton PrizrenPress. Ai ka theksuar se ky vendim vjen në funksion të përmirësimit të shërbimeve shëndetësore për qytetarët.

“Ky hap është pjesë e vizionit të qeverisjes së kryetarit Smajl Latifi, që synon t’i sjellë shërbimet sa më pranë qytetarit”, ka shtuar Oruqi./PrizrenPress.com/

Disa zona të Prizrenit, Suharekës dhe Malishevës pritet të mbesin pa ujë
Formohet kabineti i ri drejtues i Komunës së Suharekës

