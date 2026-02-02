3.1 C
Prizren
E hënë, 2 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Disa zona të Prizrenit, Suharekës dhe Malishevës pritet të mbesin pa ujë

By admin

KRU “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar konsumatorët se për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike nga kompania KEDS në njësitë operative të Prizrenit, Suharekës dhe Malishevës, mund të paraqiten probleme në furnizimin me ujë të pijshëm.

Nga KRU “Hidroregjioni Jugor” bëhet e ditur se furnizimi me ujë do të rikthehet menjëherë pas rikthimit të rregullt të energjisë elektrike, duke siguruar normalizimin e shërbimit.

“Konsumatorëve u kërkojmë mirëkuptim për këtë situatë dhe i falënderojmë për bashkëpunimin,” thuhet në njoftim.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Demetrius Conger përforcon Yllin
Next article
Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime

Më Shumë

Lajme

Jo veç Prizreni, të gjitha komunat nën ‘llupën’ e Prokurorisë për manipulim votash

Të gjitha prokuroritë në vend kanë lëshuar autorizime për grumbullimin e informatave lidhur me dyshimet për manipulim të votave. Këtë e ka bërë të ditur...
Lajme

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit dhe Drejtoria Komunale e Shëndetësisë diskutojnë avancimin e shërbimeve shëndetësore

Drejtori ekzekutiv i Spitalit të Përgjithshëm në Prizren, Osman Hajdari, së bashku me menaxhmentin e spitalit, ka pritur në takim drejtorin e Drejtorisë Komunale...

Statujë për Ismail Kadarenë në vendin e kafes së tij të përditshme te Liqeni Artificial

Xhavit Ukaj i LDK-së për manipulimet me vota në Prizren: Kam qejf me më thirrë Prokuroria

Erza Muminoviq e bronztë në Sofia European Open 2026

Manipulimi me vota/ Një muaj paraburgim edhe për pesë të dyshuar në Prizren

Arrestohet kryetari i KKZ-së në Prizren, Nysret Bytyqi

Policia nuk ndalet: Identifikohen pesë të dyshuar për vjedhje në Suharekë

Damka: Parimi kryesor i KDTP-së është përfaqësimi i fortë dhe i drejtë në Kuvend

Dominim total: Bashkimi i pamëshirshëm ndaj Trepçës

Fundjavë me mot të vranët, shi dhe reshje bore

Prokuroria vazhdon aksionin kundër grupit të dytë të të dyshuarve për manipulim me vota në Prizren

Formohet kabineti i ri drejtues i Komunës së Suharekës

Ortek bore në Brezovicë, lëndohet një skiator

Demetrius Conger përforcon Yllin

Bashkimi – Sigal Prishtina, dueli tradicional në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne