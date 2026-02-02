Prizren, hapet ekspozita “Kujtesa në fotografi” që dokumenton xhamitë e shkatërruara gjatë viteve ’90

Sot në Prizren u hap ekspozita “Kujtesa në fotografi”, e cila paraqet imazhe të xhamive të shkatërruara gjatë viteve ’90 në Bosnjë e Hercegovinë dhe Kosovë.
Ekspozita është realizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe Bashkësia Islame e Bosnjës dhe Hercegovinës, me qëllim ruajtjen e kujtesës historike dhe sensibilizimin për pasojat e luftës mbi trashëgiminë kulturore dhe fetare.
Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 7 shkurt 2026, në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren, ku vizitorët mund të njohin nga afër dëmet që kanë pësuar objektet e kultit gjatë konflikteve./PrizrenPress.com/
