3.1 C
Prizren
E hënë, 2 Shkurt, 2026
type here...

FokusKulture

Prizren, hapet ekspozita “Kujtesa në fotografi” që dokumenton xhamitë e shkatërruara gjatë viteve ’90

By admin

Sot në Prizren u hap ekspozita “Kujtesa në fotografi”, e cila paraqet imazhe të xhamive të shkatërruara gjatë viteve ’90 në Bosnjë e Hercegovinë dhe Kosovë.

Ekspozita është realizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe Bashkësia Islame e Bosnjës dhe Hercegovinës, me qëllim ruajtjen e kujtesës historike dhe sensibilizimin për pasojat e luftës mbi trashëgiminë kulturore dhe fetare.

Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 7 shkurt 2026, në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren, ku vizitorët mund të njohin nga afër dëmet që kanë pësuar objektet e kultit gjatë konflikteve./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Formohet kabineti i ri drejtues i Komunës së Suharekës
Next article
Manipulimi me vota: Kryesuesi i komisionit nga Malisheva ndalohet për 48 orë

Më Shumë

Fokus

Ambasadori i Shqipërisë, Malaj ndan mirënjohje për Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit

Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj, vizitoi të martën Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, ku ndau një...
Sport

Flaka Loxha e bronztë në Sofia European Open 2026

Xhudistja Flaka Loxha ishte e lirë në xhiron e parë, kurse në të dytën mposhti me Ippon, Silvia Pellitteri nga Italia. Në çerekfinale ajo humbi...

Komuna e Rahovecit i jep mbështetje marshit “Drejtësi, jo politikë” që mbahet në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

Fatjona Kasapi e bronztë në Sofia European Open 2026

Projektet e restaurimit dhe konservimit – prioritet i QRTK-së në Prizren gjatë vitit 2025

Kur të vish në Prizren

Kosova një hap nga Botërori – Sot hidhet shorti i fazës së tretë

I dënuari nga Suhareka gjendet pa shenja jete në Burgun e Sigurisë së Lartë në Gërdoc

Kastrati priti në Malishevë përgjegjësin e UNMIK-ut për rajonin Pejë–Prizren

Bashkimi – Sigal Prishtina, dueli tradicional në Prizren

Malishevë, 225 kërkesa për kompensim të dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në janar

Dokumente, armë dhe para – krejt çka u gjet gjatë aksionit në “Eko Regjioni” Prizren

“Një masakër e përgjakshme po përgatitet kundër shqiptarëve në Kosovë”, zbulohet letra e Kadaresë për Presidentin Bush në 1991

Disa zona të Prizrenit, Suharekës dhe Malishevës pritet të mbesin pa ujë

Bashkimi gati për sfidën ndaj Tiranës në Prizren

Ndalohen 18 komisionerë për rastin e manipulimit të rezultatit zgjedhor në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne