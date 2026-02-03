11.1 C
Prizren
E martë, 3 Shkurt, 2026
type here...

Fokus

“Drejtësi, jo politikë” i 17 shkurtit merr përkrahjen e Bali Muharremajt

By admin

 

Krijojmë webfaqe për biznese

Në këtë takim, Hoxha dhe Tasholli kanë prezantuar aktivitetet në kuadër të platformës dhe kanë shprehur mirënjohje për përkrahjen e ofruar nga Komuna e Suharekës.

“Mbështetja që po marrim nga komunat dhe nga kryetarët e tyre është dëshmi se kjo kauzë është mbi politikën ditore”, tha Hoxha.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

“Ky Marsh është një thirrje qytetare për respektimin e parimeve të drejtësisë, dinjitetit njerëzor dhe për ndarjen e qartë të drejtësisë nga politika”, shtoi Tasholli.

Ndërkaq, kreu i Suharekës, Bali Muharremaj u zotua se do të angazhohet maksimalisht për mobilizimin e qytetarëve për pjesëmarrje në Marshin e 17 shkurtit në.

“Këtij Marshi për çlirimtarët në Hagë duhet t’i përgjigjen me pjesëmarrje të gjithë qytetarët e Kosovës”, deklaroi Muharremaj.

Platforma “Liria ka Emër” do të vazhdojë takimet dhe aktivitetet në tërë komunat e Kosovës dhe me të gjithë akterët e rëndësishëm të shoqërisë për mobilizim sa më të gjerë qytetar për Marshin e 17 shkurtit, nën moton “Drejtësi, jo politikë”.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Rreth 2 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente

Më Shumë

Lajme

Arrestimi i kryesuesit të KKZ-së në Prizren, avokati Gjini: Veprim i paligjshëm

Kryesuesi i KKZ-së në Prizren ndalohet për intervistim, mbrojtja pretendon shkelje ligjore Kryesuesi i Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Prizren, Nysret Bytyqi është arrestuar dhe...
Lajme

Këta janë kandidatët të cilëve iu hoqën vota në Malishevë

Hetimi për manipulim me votat e zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025 është zgjeruar në gjithë Kosovën. Pas aksionit në Prizren, sot është zhvilluar operacion...

Laurinë Gashi renditet e 5-ta në Sofia European Open 2026

Totaj: Prizreni humbi një figurë të shquar të arsimit

Monitorim dhe reagim në kohë: QRTK-ja mbron asetet kulturore të Prizrenit

KQZ shpall rezultatet përfundimtare: ky është rezultati i partive kryesore

Nëntë vjet nga vdekja e Dritëro Agollit

KFOR-i organizon konferencë me studentët nga Venediku dhe Universiteti i Prizrenit

P.C Prizreni fiton ndaj Dritës pas vazhdimeve

Bashkimi shton edhe më shumë forcë, transferon tjetër qendër amerikane

Ky është 34 vjeçari që vdiq tragjikisht në Rahovec, la pas vetes tre fëmijë

Zekaj renditet i 5-ti në Sofia European Open 2026

Rahoveci dhe Forumi “FARDI” formalizojnë bashkëpunimin me memorandum

Manipulimet në Malishevë: Mbi 17 mijë vota u keqpërdorën

Nga një muaj paraburgim për 15 “manipuluesit e votave” në Malishevë

Mungesë e ndriçimit publik në një pjesë të rrugës Rahovec–Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne