Sërgjan Lazoviq dënohet me 12 vjet e 6 muaj burgim për krime lufte në Malishevë

Sipas vendimit të gjykatës, Lazoviq është gjetur fajtor se gjatë luftës ka arrestuar, ndaluar, torturuar dhe keqtrajtuar fizikisht e psikikisht rreth 500 qytetarë civilë shqiptarë, të cilët nuk kishin qenë të përfshirë në konflikt.
Po ashtu, gjykata konstatoi se i njëjti ka kryer arrestime të paligjshme, keqtrajtime psikike, dëmtime masive dhe shkatërrime të pronës së civilëve.
Lazoviq, i cili para se t’i caktohej masa e paraburgimit kishte jetuar në Leposaviq, ishte vetëdeklaruar i pafajshëm gjatë shqyrtimit fillestar të mbajtur më 4 dhjetor 2024.
