Sërgjan Lazoviq dënohet me 12 vjet e 6 muaj burgim për krime lufte në Malishevë

Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor pjesëtarin e xhandarmerisë serbe, Sërgjan Lazoviqin, i akuzuar për krime lufte kundër popullsisë civile gjatë në Malishevë, duke e dënuar me 12 vjet e 6 muaj burgim.

Aktgjykimi u shpall nga kryetari i trupit gjykues, Vesel Ismaili.

Sipas vendimit të gjykatës, Lazoviq është gjetur fajtor se gjatë luftës ka arrestuar, ndaluar, torturuar dhe keqtrajtuar fizikisht e psikikisht rreth 500 qytetarë civilë shqiptarë, të cilët nuk kishin qenë të përfshirë në konflikt.

Po ashtu, gjykata konstatoi se i njëjti ka kryer arrestime të paligjshme, keqtrajtime psikike, dëmtime masive dhe shkatërrime të pronës së civilëve.

Lazoviq, i cili para se t’i caktohej masa e paraburgimit kishte jetuar në Leposaviq, ishte vetëdeklaruar i pafajshëm gjatë shqyrtimit fillestar të mbajtur më 4 dhjetor 2024.

Rahoveci prezanton qendrën e re
Dislokimi i largpërçuesve në Prizren, punimet shtrihen drejt lagjes “Ortakoll”

