9 C
Prizren
E shtunë, 31 Janar, 2026
type here...

Sport

Kosova një hap nga Botërori – Sot hidhet shorti i fazës së tretë

By admin

Sot në Herning të Danimarkës do të hidhet shorti për fazën e tretë dhe të fundit kualifikuese për Kampionatin Botëror 2027 në hendboll për meshkuj.

Kombëtarja e Kosovës ka kaluar me sukses raundin e parë dhe tani pret të përballet me Bosnjë-Hercegovinën në raundin e dytë. Të dyja ndeshjet e këtij raundi do të zhvillohen gjatë muajit mars.

Në Botërorin 2027 janë kualifikuar drejtpërdrejt Gjermania, Danimarka, Kroacia, Islanda, Suedia dhe Portugalia.

Bartës në shortin e fazës së tretë do të jenë Franca, Sllovenia, Norvegjia, Hungaria, Spanja, Zvicra, Ishujt Faroe, Maqedonia e Veriut, Holanda dhe Austria. Nëse Kosova arrin ta eliminojë Bosnjë-Hercegovinën, do të përballet me njërën nga këto kombëtare në raundin vendimtar.

Ndeshjet e fazës së tretë kualifikuese janë planifikuar të zhvillohen gjatë muajit maj./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Manipulimi me vota/ Një muaj paraburgim edhe për pesë të dyshuar në Prizren
Next article
Malishevë, 225 kërkesa për kompensim të dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në janar

Më Shumë

Fokus

Aksioni kundër manipulimit të votave, ndalohen katër kryesues dhe një koordinator i KKZ-së në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren në vazhdim të zgjerimit të hetimeve lidhur me grupin e dytë të të dyshuarve për manipulim me rezultatet e votimit...
Fokus

Manipulimi me vota/ Një muaj paraburgim edhe për pesë të dyshuar në Prizren

Gjykata Themelore në Prizren ka caktuar të premten masën e paraburgimit prej një muaji për pesë persona të dyshuar për manipulime me vota në...

Kërkohen hetime edhe për votat e zgjedhjeve lokale në Prizren

Përçarje/ Japin dorëheqje dy kryetarë të nëndegëve në LDK-në e Prizrenit

KQZ shpall rezultatet përfundimtare: ky është rezultati i partive kryesore

I hiqen edhe disa vota Fetah Paçarizit, ky është rezultati aktual

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit dhe Drejtoria Komunale e Shëndetësisë diskutojnë avancimin e shërbimeve shëndetësore

Dosja e Prokurorisë për manipulimet në Prizren: 50 euro komisioneres, kanosje për kryesuesen gjatë numërimit të votave

Dokumente, armë dhe para – krejt çka u gjet gjatë aksionit në “Eko Regjioni” Prizren

Vaktia e Ramazanit 2026 në Kosovë: Orari i syfyrit dhe iftarit

“Një masakër e përgjakshme po përgatitet kundër shqiptarëve në Kosovë”, zbulohet letra e Kadaresë për Presidentin Bush në 1991

Peja 03 fiton bindshëm ndaj Junior 06

Ekzekutohen pagesat prej 100 eurosh për studentët

Prokuroria interviston komisionerët për dallaveret me vota në Malishevë

Arrestimi i kryesuesit të KKZ-së në Prizren, avokati Gjini: Veprim i paligjshëm

Policia nuk ndalet: Identifikohen pesë të dyshuar për vjedhje në Suharekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne