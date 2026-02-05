7.7 C
Prizren
E premte, 6 Shkurt, 2026
“Bisha” e bllokadave zbarkon në Prizren

By admin

Kenny Wooten është përforcimi më i ri i KB Bashkimit.

?I gjatë 205cm dhe me një karrierë mbresëlënëse në NBA G League (Westchester Knicks), Wooten vjen si një “makinerie” defensive nën kosh. Së fundmi shkëlqeu në Liban me mesatare prej 12.5 pikësh dhe 3 bllokadash për ndeshje.

Totaj merr pjesë në “Morning Prayer Breakfast” në Washington DC

