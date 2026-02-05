“Bisha” e bllokadave zbarkon në Prizren

Kenny Wooten është përforcimi më i ri i KB Bashkimit.
?I gjatë 205cm dhe me një karrierë mbresëlënëse në NBA G League (Westchester Knicks), Wooten vjen si një “makinerie” defensive nën kosh. Së fundmi shkëlqeu në Liban me mesatare prej 12.5 pikësh dhe 3 bllokadash për ndeshje.
