7.7 C
Prizren
E enjte, 5 Shkurt, 2026
type here...

Fokus

Totaj merr pjesë në “Morning Prayer Breakfast” në Washington DC

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka marrë pjesë në ceremoninë tradicionale “Morning Prayer Breakfast”, e cila është mbajtur në Washington DC, duke mbledhur personalitete të larta politike dhe institucionale nga mbarë bota.

Totaj ka bërë të ditur se në këtë ngjarje morën pjesë mysafirë të zgjedhur ndërkombëtarë, ndërsa me fjalime u prezantuan senatorë dhe kongresmenë amerikanë. Sipas tij, kulmi i ceremonisë ishte fjala e presidentit amerikan, Donald J. Trump.

“Kënaqësi dhe privilegj të marr pjesë në ceremoninë ‘Morning Prayer Breakfast’ që tradicionalisht mbahet në Washington DC. Kishte mysafir të zgjedhur nga e tërë bota. Disa personalitete të nivelit të lartë, senatorë e kongresmenë u prezantuan me fjalimet e tyre. Kulminacioni ishte fjala e presidentit amerikan Donald J. Trump. Event i jashtëzakonshëm dhe rikonfirmim i sistemit të vlerave dhe influencës amerikane. Zoti e bekoftë miqësinë Amerikano–Kosovare”, ka njoftuar Totaj./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Fytyrat e para të Radio Televizionit të Prishtinës

Më Shumë

Fokus

Dislokimi i largpërçuesve në Prizren, punimet shtrihen drejt lagjes “Ortakoll”

Në Prizren po vazhdojnë punimet për dislokimin e largpërçuesve, në kuadër të projekteve për modernizimin e infrastrukturës energjetike të qytetit. Pas largimit të shtyllave...
Fokus

Punimet restauruese në Xhaminë Mesxhid në Prizren drejt përfundimit

Punimet restauruese në Xhaminë Mesxhid po i afrohen fazës përfundimtare dhe po realizohen me kujdes të shtuar profesional, duke respektuar vlerat autentike të këtij...

Flaka Loxha e bronztë në Sofia European Open 2026

ZRrE-ja: Në mars vendimi i ri për çmimin e rrymës

Totaj: Prizreni humbi një figurë të shquar të arsimit

U përkujtua 36-vjetori i Masakrës së Malishevës

Damka: Parimi kryesor i KDTP-së është përfaqësimi i fortë dhe i drejtë në Kuvend

Policia ndalon një të ri në Prizren, i gjendet substancë narkotike gjatë kontrollit

Gjenerata 2025 përfundon praktikën njëvjeçare në Gjykatën Themelore në Prizren dhe Suharekë

Erza Muminoviq e bronztë në Sofia European Open 2026

Demetrius Conger përforcon Yllin

U varros me nderime ish-drejtuesi i institucioneve më të rëndësishme arsimore në Prizren, prof. dr. Zahadin Shemsidini

“Drejtësi, jo politikë” i 17 shkurtit merr përkrahjen e Bali Muharremajt

Drejtoresha e DKA-së në Prizren mbledh drejtorët e shkollave për sigurinë dhe fillimin e gjysmëvjetorit të dytë

Gjesti rikthehet fuqishëm me këngën e re dhe thyen rekorde globale

Nëntë vjet nga vdekja e Dritëro Agollit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne