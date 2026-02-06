8.2 C
Prizren
E premte, 6 Shkurt, 2026
Lajme

Inspektohet kanalizimi në rrugën “Tahir Meha” në Prizren

By admin

Ekipet e KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. kanë realizuar inspektimin e rrjetit të kanalizimit në rrugën “Tahir Meha” në Prizren, në kuadër të intervenimeve të tyre të përditshme.

Sipas njoftimit të kompanisë, inspektimi ka për qëllim identifikimin dhe sanimin e defekteve eventuale, përmirësimin e funksionimit të sistemit të kanalizimit, si dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarët.

“Punimet po zhvillohen sipas planit dhe me përkushtim maksimal për të minimizuar shqetësimet për banorët”, thuhet në njoftim.

Kompania ka falënderuar qytetarët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin gjatë zhvillimit të punimeve./PrizrenPress.com/

